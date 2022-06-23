美最高院裁定人民有权在公共场所携枪 拜登批评

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦最高法院今天裁定，人民享有在公共场所携带手枪的基本权利，总统拜登批评这么做违背常识。目前美国枪枝暴力问题激增，法院这项裁定将对各州与城市带来深远影响。

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最高法院以6比3裁定纽约州一项存在超过一世纪的法律违宪，此法规定民众需证明有合法自卫需求或「正当理由」，才能获得携带手枪出家门的许可。

加州等其他几个州也有类似法律，最高法院的裁定将约束这些州限制人民在公共场所携枪的能力。

民主党籍总统拜登（Joe Biden）痛斥这项决定，称它「违背常识」，还说美国社会必须加强而非减少行动来保护同胞，「呼吁全美人民就枪枝安全问题发声」。

美国5月发生两起骇人大型枪案后，限制枪枝的呼声涌现。尽管如此，最高法院仍支持宪法保障人民拥枪和携枪权的看法。

这是最高法院十多年来首度对宪法第二修正案重要案件作出裁定。2008年，最高院曾裁定美国人民有权在家保有枪枝以供自卫。

游说团体「全国步枪协会」（National Rifle Association）连同两名被拒绝给予枪枝许可的纽约人提出本案，如今协会获得重大胜利。

协会执行副总裁拉皮耶（Wayne LaPierre）在声明中表示：「今天的裁定是个分水岭，全美善良的男男女女赢了，这是协会带头奋战数十年的成果。」

「自卫权以及捍卫家人与挚爱的权利，不应被限制在家。」

纽约州长侯可（Kathy Hochul）形容这是「黑暗的一天」；加州州长纽松（Gavin Newsom）痛批这项决定「可耻」。

侯可表示：「在全国反思枪枝暴力的时刻，纽约州限制隐蔽携枪者的法律，被最高法院鲁莽裁定违宪，令人无法接受。」

保守派大法官汤玛斯（Clarence Thomas）主笔主要意见书，其他5名保守派大法官也认定此法违宪。

汤玛斯表示，纽约州的法律让「有普通自卫需求的守法公民，无法行使第二修正案中在公共场所保有或携带武器自卫的权利」，故认定纽约州的许可制度违宪。

© 2022 AFP