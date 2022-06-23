订单满载 猴痘疫苗制造商称可满足全球需求

（法新社哥本哈根23日电） 随着罕见传染病猴痘在各地蔓延，唯一生产获授权疫苗的丹麦巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）生技公司如今订单满载，但该公司说，有信心可满足全球疫苗需求。

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巴伐利亚北欧副总裁索伦森（Rolf Sass Sorensen）面带笑容，在位于哥本哈根（Copenhagen）码头的总公司表示：「我们的疫苗在2019年获得核准，当时可能只卖出数百剂，但突然之间，这款疫苗对国际卫生具有十足重要性。」

猴痘原本大致只会出现在非洲西部和中部，今年稍早蔓延到这个地区之外的数十个国家，出乎巴伐利亚北欧的意料之外。

但索伦森表示，尽管巴伐利亚北欧只有一座猴痘疫苗生产设施，他仍有把握，这家公司能够满足全球需求。

他接受法新社访问时说：「在目前需求下，我们可以轻松供应全球市场。我们有数百万剂尚未分装的疫苗，可加以装瓶，确保能应对目前的疫情。」

巴伐利亚北欧的全年疫苗产能是3000万剂。这家公司用于预防猴痘的天花疫苗在美国的商品名是Jynneos，在欧洲名为Imvanex，加拿大称Imvamune，是一种第三代免疫血清，也就是一种人体无法复制的活性疫苗。

© 2022 AFP