阿富汗强震幸存者瓦砾堆徒手挖亲人

（法新社阿富汗夏拉纳23日电） 阿富汗东部昨天凌晨遭受强震重创，至少千人罹难与数千人顿失家园。没有国际援助的情况下，救援人员和幸存者今天在大雨中徒手挖掘仍埋在石块下的同胞。

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阿富汗东部偏远地区昨天发生规模5.9地震，不仅手机基地台和电线倒塌，也引发落石和泥流阻断了山区道路。

灾情严重的巴克迪卡省（Paktika）资讯部门首长今天告诉法新社：「网络不畅通的情况下，要从现场获取资讯非常困难。」他表示无法立即更新死亡人数，「加上昨晚大雨引发洪水…很难进到灾区」。

由于缺乏重型设备，救援人员只能赤手空拳地在瓦砾堆中搜寻。

一位自称哈奇穆拉（Hakimullah）的幸存者说：「我们请求阿富汗当局者和全国挺身而出帮助我们，我们一无所有，一无所有，连个帐篷也没有。」

联合国阿富汗人道主义协调员阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）告诉记者，可能有近2000户民宅被毁，这在一个平均家庭人数超过20人的地区，是个巨大的数字。

在巴克迪卡（Paktika）首府一间医院内，一名居民在病床上告诉法新社：「我家有7人一间房、5人一间、4人一间、以及3人一间，他们全都死了。」「我无法再说下去，我的心无法承受。」

医院院长威尔（Mohammad Yahya Wiar）告诉法新社：「我的国家很穷又欠缺资源，这是个人道危机，就像是海啸一样。」

幸存者迅速地为包括儿童和婴儿在内的死者打理、准备安葬。官员们担心未来几天死亡人数还会飙升。

依照伊斯兰传统，死者必须面向圣地麦加（Mecca）的方向安葬。根据塔利班（Taliban）政府发布的影片显示，由于死亡人数太多，某座村庄村民索性挖了一大条长沟来埋葬死者。

在巴克迪卡省受灾最严重的加扬地区（Gayan），村民站在那曾经是「家」的泥砖上，其他人小心翼翼地穿过泥泞小巷，抓住露出屋梁的断垣残壁好往前走。

近来发生在阿富汗最严重的地震是1998年5月，在东北部的塔喀省（Takhar）和巴达克珊省（Badakhshan）总计夺走5000条人命。

© 2022 AFP