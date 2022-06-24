俄罗斯减少天然气供应量 德国提高警戒层级

（法新社法兰克福23日电） 俄罗斯削减对德国的天然气供应后，德国今天升高紧急计画的警戒层级，距离实施天然气配给制又更近一步。

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德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）在记者会上说：「天然气现在是德国的稀缺商品。」

哈柏克说，俄罗斯把天然气当作对付德国的「武器」，以报复西方在莫斯科挥军入侵乌克兰后向基辅提供支援，目的是要「破坏」欧洲团结。

德国称俄罗斯限制天然气供应是有政治动机，克里姆林宫今天说这样的讲法很「奇怪」。

跟许多其他欧洲国家一样，德国也高度依赖俄罗斯的能源进口，以满足国内需求。

德国调高至「警戒」等级，即紧急计画3阶段中的第2阶段，距离最后阶段又更近一步；一旦调高到最后阶段，欧洲最大经济体德国将实行天然气配给制。

哈柏克说，提高警戒层级反映了「天然气供应情况严重恶化」。他说：「如果我们现在无所作为，情况将会变得更糟。」

能源巨擘俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）上周将经由北溪天然气管线（Nord Stream）输往德国的天然气供应量削减60%，把实施新限制归咎于迟迟未进行维修。

然而，德国驳斥俄罗斯天然气工业公司以技术为由限制供气的说法，称此举是「政治决定」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天说，做出限制供应量的决定「没有双重意涵」。

他说：「我们的德国伙伴很了解管线技术服务周期，称这是政治决定很奇怪。」

最近几周，俄罗斯天然气工业公司停止向一些欧洲国家输送天然气，包括波兰、保加利亚、芬兰与荷兰。

哈柏克说，德国的天然气供应「保住了」，但还是需要采取行动，提前为冬季做准备。

为了降低天然气供应减少的风险，德国政府要求在12月初之前，将天然气储存设施的储量提高到90%。

目前，德国的天然气储量接近60%，比前几年的平均值高。

法国政府今天也表示，将在秋季前填补天然气储量，同样也在为俄罗斯供应量减少做准备。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）宣布，法国也将兴建新的浮动式接收站，接收更多由船只运送的液化天然气。

法国能源转型部长潘尼耶-胡纳歇（Agnes Pannier-Runacher）之后告诉BFM财经新闻电视台（BFM Business TV）：「没有俄罗斯天然气，我们也能活下去。」

她又说，这取决于浮动式接收站能否如同预期开始运作，以及法国是否填补了战略储量。

同时，欧洲复兴开发银行（European Bank for Reconstruction and Development）说，将向摩尔多瓦出借3亿欧元，用来购买天气然。

© 2022 AFP