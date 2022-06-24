加拿大解封爆出国潮 护照申办大塞车惹民怨

（法新社蒙特娄23日电） 加拿大松绑COVID-19（2019冠状病毒疾病）限制措施，但渴望出国旅行的民众如今却得经过漫长的等候才能取得护照，数百人为此在蒙特娄户外扎营，警方也到场安抚愤怒的民众。

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同样的场景在全国各地上演，而机场安检延误加剧了公愤。

34岁的迪欧普（Cheikh Diop）为了领取女儿的护照在蒙特娄（Montreal）排队等候将近24小时，她向法新社表示：「简直是一场灾难，没别的可以形容了。」

他说：「我们浪费时间，没有生活可言。人们需要旅行。」他还说，政府早该料到民众旅行需求会激增。

41岁的莱梅尔（Mylene Lemmel）表示，为了领取隔天班机所需的护照，她「冒雨睡在这里」。

4月初就申请旅游文件的莱梅尔形容蒙特娄办公室外的场景是「一片混乱」。她说：「这让人很焦虑，实在不容易。」

主管护照办公室的部长古尔德（Karina Gould）因为这样的延迟现象面临排山倒海而来的批评。她今天对国会表示，这样大排长龙的现象「令人无法接受」。

她表示，1200名新进员工及政府其他部门临时调派的职员很快将协助纾缓久候的人潮。

© 2022 AFP