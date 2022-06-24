厄瓜多抗议生活费飙涨 本周再添3死

（法新社厄瓜多首都基多23日电） 根据人权组织表示，厄瓜多首都警方今天发射催泪瓦斯，驱散试图冲进国会的原住民抗议者，厄瓜多这场抗议生活费飙涨示威活动本周造成另外3人死亡。

广告 继续浏览后续

根据人权组织联盟（Alliance of Human Rights Organizations）数据，最新的死亡人数让11天抗议活动的死亡总数达到6人，联盟在本周一到周三间记录到3人死亡。

当总统拉梭（Guillermo Lasso）因感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）而被隔离时，抗议民众稍早赢得厄瓜多政府的让步，允许抗议民众进入一个象徵原住民奋斗的文化中心，这个文化中心周末被警方霸占。

一群由女性领导的原住民抗议者当天稍晚前往国会，但在发生暴力冲突后，被警方赶回。

警方发射催泪瓦斯，抗议者投掷石块、烟火和汽油弹。

抗议领袖伊萨（Leonidas Iza）说：「这是一个非常不好的迹象，因为我们要求我们的群众和平游行。」

据估计，约有1万4000名抗议者参加大规模的不满示威，其中约1万人在实施宵禁的基多抗议。

厄瓜多的24个省中有6个省处于紧急状态。

抗议民众的要求包括削减已经获得补贴的燃料价格，燃料价格在近几个月来大幅上涨，以及就业、食品价格控制，还有增加医疗保健和教育的公共支出。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2022 AFP