巴尔干国家多年进不了欧盟 建议乌克兰别抱幻想

（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟今天决定让乌克兰和摩尔多瓦成为正式加盟候选国，这凸显了巴尔干国家取得候选国身分多年却迟迟未能入盟的处境，心怀不满的巴尔干领袖为此抨击欧盟。

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阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）欢迎乌克兰成为候选国，但也警告不该对程序进展速度抱有任何不合理的期望。

拉玛在欧盟与西巴尔干国家举行的峰会上说：「如果我没算错，北马其顿当了17年候选国，阿尔巴尼亚8年；所以，欢迎乌克兰。」

「给予乌克兰（候选国）身分是好事。但我希望乌克兰人民不要抱有太多幻想。」

俄罗斯今年2月底入侵乌克兰，数天后，乌国就申请成为欧盟候选国，以巩固自己在欧洲的地位。欧盟领袖今天同意让乌克兰及邻国摩尔多瓦成为候选国，展现对乌国的支持。

巴尔干国家对于申请加入欧盟的案子停滞不前而深感挫折；保加利亚基于与北马其顿的纠纷，一直阻挡欧盟与阿尔巴尼亚和北马其顿展开谈判。

拉玛说：「北约成员国保加利亚在欧洲后院酣战之际，绑架了另外两个北约国家，也就是阿尔巴尼亚和北马其顿，而其他26个（欧盟）国家干坐着表现出可怕的无能，真是丢人。」

拉玛和北马其顿、塞尔维亚领袖原本扬言抵制这场欧盟会议，以抗议加盟案迟无进展，但最终还是决定出席。

北马其顿总理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）说：「现在问题很大，严重打击到欧盟的可信度。我们正浪费宝贵的时间，而我们已经没有时间了。现在是欧盟兑现承诺的时候了。」

欧盟国家一直力促保加利亚接受一项折衷协议以处理与北马其顿长期以来的历史和文化纠葛，好让加盟谈判顺利展开。但保加利亚的亲欧政府昨天在不信任投票中垮台，使得未来更难以预料。 保加利亚总理佩特科夫（Kiril Petkov）在布鲁塞尔说，他希望保加利亚国会议员能于24日做出决定来打破僵局。但他也讲明，保加利亚不一定会放弃阻止北马其顿加入欧盟的谈判。 他说：「在国会做出决定前，我个人或政府都不能改变保加利亚的立场。」

德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示：「西巴尔干国家及公民为了成为欧盟成员国的愿景，等了近20年。在我看来，让承诺变得可信，这一点至关重要。」

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）说，欧盟和西巴尔干国家领袖进行会谈，两造在会谈中都有意愿重启西巴尔干国家加盟程序。

塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）说，保加利亚的阻挡「真的很不公平」，但他也强调，巴尔干地区无论如何都必须自己努力前进。他说：「我只希望我们大家都能克服这些困难。」

欧盟担心，巴尔干国家的加盟谈判若无进展，可能促使这个地区向俄罗斯和中国靠拢。

© 2022 AFP