美加码军援乌克兰4.5亿美元 含先进火箭系统

（法新社华盛顿23日电） 白宫今天宣布，美国正在向乌克兰提供新一批价值4.5亿美元的军事援助，包括增援4个先进火箭系统，用以对抗入侵的俄罗斯军队。

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白宫发言人柯比（John Kirby）今天表示，这批武器和设备包含「高机动性多管火箭系统」（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS），另有数万发火炮弹药和巡逻艇。

俄乌战争最近几周进入残酷的消耗阶段，俄军正集中优势火力猛攻顿巴斯（Donbas）。俄军拥重型火炮显着优势在乌国东部推进入侵，而高机动性多管火箭系统正是乌克兰愿望清单的首选。

美国国防部指出，首批4个这种火箭系统已运交乌克兰，训练乌军如何操作这种精密且高度精准武器的训练计画也正展开。另外4个这种火箭系统正运往当地。

国防部说，这次军援还包含3万6000发火炮弹药、18辆牵引155厘米火炮的车辆、1200具榴弹发射器、2000架机枪、18艘沿海及河流巡逻艇与备用零件。

柯比说，自俄罗斯2月入侵乌克兰迄今，加上这次援助，美方已提供乌克兰军方价值61亿美元的军备。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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