美西岸加州、俄勒冈州和华盛顿州誓言捍卫堕胎权

（法新社洛杉矶24日电） 美国最高法院今天推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）历史性裁决、终结堕胎权宪法保障后，加州、俄勒冈州和华盛顿州等西岸3州共同发表联合承诺，捍卫堕胎权。

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这份声明指出，「加州、俄勒冈州和华盛顿州州长今天发表多州承诺（Multi-State Commitment），捍卫堕胎和避孕药等生育保健的权利，并承诺保护家长和医生对抗其他州将其堕胎禁令灌输至我们几州的做法。」 上述民主党占多数的美国3州今天发布影片讯息表示，这么做是要强调西岸将「维持为一个生育保健可以获得并受到保护之处」。 加州、俄勒冈州和华盛顿州近几年在立法上取得长足进展，目的在体现选择堕胎的权利。 今天宣布的承诺包括，阻止地方执法机构与堕胎被定罪州的警察在相关案件上合作，以及禁止将任何因合法堕胎而被当局通缉的人引渡到州外。 1973年，美国最高法院以7票对2票做出划时代「罗诉韦德案」裁决后，美国女性在怀孕期三阶段（trimester）第一阶段内堕胎的权利才在全国受到保护。

不过时至今日，美国最高法院以5票赞成、4票反对，推翻这项裁决。（译者：徐睿承）

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