联准会：美大型银行资源足 能挺过严重经济下滑

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天说，在美国市场营运的最大型银行具备充足资源，有能力安度严重经济下滑并持续提供美国家庭和企业融资。

广告 继续浏览后续

联准会要求33家银行进行年度「压力测试」，以评估这些银行是否禁得起严重的全球经济衰退。

在假设性危机中，金融市场重挫、商业地产和公司债券市场面临重大紧缩，美国失业率高达10%，经济萎缩3.5%。

测试结果「显示银行持续拥有强大资本水准，能够在经济严重衰退期间继续对家庭和企业放贷」。

根据报告，今年测试的假设情景比去年更加严重，但结果依然相同，显示所有银行尽管损失总额预计达6120亿美元，仍维持充足能力「缓冲」压力。

报告说：「尽管今年（测试的）压力后衰退幅度更大…资本适足率仍远高于（9个季度）预测期所要求的最低水准。」

经2008年全球金融危机后，这些压力测试被用以检测总资产至少达1000亿美元银行的体质，包括被列为第一线的全球系统性重要银行（Global Systemically Important Banks）。

较小型银行只须每两年接受一次压力测试。

© 2022 AFP