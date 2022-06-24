联合国认定：半岛电视台美籍记者遭以色列开火射杀

（法新社日内瓦24日电） 联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）今天表示，该署调查结果显示，半岛电视台记者阿克莱（Shireen Abu Akleh）5月11日遭射杀，开枪的是以色列部队。

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巴勒斯坦裔美国籍的阿克莱，5月11日在约旦河西岸（West Bank）北部的哲宁（Jenin）难民营，报导以色列军队突袭行动时中弹身亡，当时她戴着头盔、身穿一件有「记者」（Press）字样的背心。

OHCHR发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）在日内瓦告诉记者：「我们认定杀害阿克莱的枪击，来自以色列安全部队。以色列当局没有展开刑事调查，令人深感不安。」

她说：「我们联合国人权办公室已对这一事件的独立调查有了结论，即射杀阿克莱以及射伤其同事萨穆迪（Ali Sammoudi）的是以色列安全部队，而非以色列当局一开始所称，是巴勒斯坦武装人员滥射的结果。」

夏姆达萨尼称，这些资讯来自以色列军方和巴勒斯坦检察总长。「我们未发现有有任何资讯显示武装巴勒斯坦人在这些记者附近活动」。

联合国人权办公室按照其人权监测方法，调查照片、影片和录音资料，探视现场、谘询专家、查阅官方通讯并询问目击证人。

调查结果显示，清晨6时过后不久，7名记者抵达哲宁难民营西边入口。6时30分左右，4名记者转入一条特定街道时，「似乎是瞄准好的多颗单发子弹，从以色列安全部队方向射向他们」。

「一颗子弹击中萨穆迪的肩膀；另一颗击中阿克莱头部，她当场死亡。」

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）呼吁以色列，针对阿克莱遇害以及以色列部队在约旦河西岸和加萨（Gaza）执法行动中的所有其他杀戮，展开刑事调查。

© 2022 AFP