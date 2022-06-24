英国会补选连败 强生压力大

（法新社伦敦24日电） 英国首相强生（Boris Johnson）所属的保守党今天在两场国会补选接连惨败。强生曾在选前表示，就算两场补选均落败，他也不会辞职。

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保守党失去英格兰西南部蒂威顿和荷尼顿（Tiverton and Honiton）选区的议席，由中间派自由民主党（Liberal Democrats）拿下；最大在野党工党（Labour）则夺回英格兰北部的韦克费德（Wakefield）选区。这两项结果令人震惊，将为强生带来新的压力。

补选投票于昨天举行，这两个选区的前保守党籍国会议员近几个月因丑闻辞职。

蒂威顿和荷尼顿选区的前国会议员派瑞许（Neil Parish）坦承在下议院议场公然用手机观看色情影片后辞职。韦克费德选区的阿玛德汗（Imran Ahmad Khan）则因昔日性侵少年而入狱。

连月来的丑闻和失态重创了强生和保守党的威望。强生本月初才刚挺过自家保守党议员发起的不信任投票，得以续任党魁及首相。

外界早就不看好保守党会赢得补选，而人在卢安达参与大英国协政府领袖会议的强生昨天表示，就算两场补选均落败，他也不会辞职。

鉴于首相官邸在封城期间违反防疫规定开趴的「派对门」丑闻杀伤力太强，两位新当选的国会议员在胜选演说中表示，英国人民已对强生失去信心，呼吁他辞职。

© 2022 AFP