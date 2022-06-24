英国会补选连败 执政保守党主席陶敦请辞

（法新社伦敦24日电） 处境艰难的英国首相强生所属保守党今天在两场国会补选接连惨败，其中包括失去在英格兰西南部百年来都是保守党所掌握的席次，这也致使保守党主席陶敦请辞。

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英国中间派自由民主党（Liberal Democrats）在今次国会补选惊人扭转情势，拿下蒂威顿和荷尼顿（Tiverton and Honiton）选区席次，保守党曾在2019年12月大选中赢得这个选区，比第二名对手多出逾2万4000张选票。

与此同时，主要反对党工党重新夺回英格兰北部的韦克费德（Wakefield）选区席次。在两年半前英国国会大选，工党曾大败写下数十年最差选举表现，如今出现东山再起的迹象。

这也是保守党从去年开始一系列选举失败中的最新一次，这次惨败结果致使保守党党主席陶敦（Oliver Dowden）立即请辞。

陶敦是强生（Boris Johnson）的关键盟友，他在给保守党领袖的辞职信中写道：「我们的支持者对最近发生的事件感到苦恼和失望，我也有与他们一样的感受。」

「我们不能像往常一样继续工作。必须有人承担责任，我的结论是，在这种情况下，我继续留任是不对的。」

但正在非洲国家卢安达出席大英国协政府领袖会议（Commonwealth Summit）的强生坚称，他不会下台。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）

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