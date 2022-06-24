金砖五国峰会闭幕 呼吁俄乌进行对话

（法新社北京24日电） 具影响力的新兴市场国家集团金砖五国（BRICS）今天结束为期2天领袖峰会。在成员国之一俄罗斯对乌克兰开战之际，金砖五国在峰会结束时表示，它们支持莫斯科与基辅进行对话。

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金砖五国除了俄罗斯和本次视讯峰会主办国中国，还包括巴西、印度和南非等3国。它们的人口合计占全球的4成多，经济规模占全球GDP的近1/4。

其中中国、印度和南非在联合国（UN）谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案投票时弃权，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）则在这次峰会中鼓励其他四国反制西方国家。

金砖五国昨天晚间发布宣言表示，它们「支持俄罗斯与乌克兰之间对话」，但此外并未提出一条结束战争的途径。

金砖五国还说，它们「讨论了对乌克兰境内外人道局势的关切」，并支持国际机构「提供人道援助」。

自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，美国和欧洲已对俄国祭出大量制裁措施。但中国和印度则一再试图避免卷入冲突，唯恐损害各自与莫斯科之间坚强的军事和商业连结。

南非是少数在非洲大陆之外发挥外交影响力的非洲国家之一，它同样拒绝谴责俄罗斯，以保护重要的经济联系。

中国和俄罗斯还宣传彼此合作「无上限」，中国国家主席习近平上周并致电蒲亭，表达在「主权和安全」议题上的支持。

蒲亭昨天呼吁金砖五国领袖携手合作反制西方的「自私行为」，并且推动「真正的政府间关系多极体系」。

习近平则在22日峰会前夕表示，「乌克兰危机再次给世人敲响了警钟」，并称制裁是「回旋镖」与「双刃剑」。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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