阿富汗地震灾民缺粮缺栖身处 罹难增至1150人

（法新社阿富汗沙兰24日电） 阿富汗遭遇20余年来最致命地震侵袭，死亡人数攀升至1150人。许多灾民缺乏食物、栖身处和饮水，在满目疮痍的村子里等待救援人员到来，降雨更加剧了他们的苦难。

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22日发生的这场规模5.9强震，在阿富汗东部与巴基斯坦接壤的崎岖地区灾情最惨重，阿富汗巴克大通讯社（Bakhtar）称，罹难人数已攀升至1150人，成千上万人无家可归。

在受影响最严重的一些地区，整个村庄被夷为平地，幸存者称，他们甚至很难找到埋葬死者的器具。

在巴克迪卡省（Paktika）一处村落，21岁的古兹瓦（ Zaitullah Ghurziwal）告诉法新社一个采访小组：「没毯子、帐篷，也没有栖身处所。我们整个供水系统都毁了，几乎没有东西可吃。」

该省资讯和文化部门负责人胡扎法（Mohammad Amin Huzaifa）表示，大雨和洪水阻碍援助灾民的工作。地震摧毁了行动电话基地台和电力线路，通讯也受到影响。

由于地震袭击已经受大雨影响的地区，造成山崩和土石流，冲垮山坡上原本就情况危急的小村落。

官员称，有近1万栋房屋被毁，在一个平均家庭人数超过20人的地区，这是个惊人的数字。

巴克迪卡省首府沙兰（Sharan）一家医院里，躺在病床上的哈瓦（Bibi Hawa）告诉法新社：「在我们家，一个房间的7人，另一个房间5人，还有一个房间的4人和另一房间的3人，他们全都死了。」

阿富汗救灾官员今天表示，当局已结束搜寻生还者的工作，并称药品和其他重要援助物资供应不足。

「拯救儿童基金会」（Save the Children）表示，受这场灾难影响的儿童超过11万8000人，「许多孩子现在很可能没有干净的饮水、食物和安全的睡觉地方。」

这场灾难对塔利班政府形成巨大后勤挑战。阿富汗相当依赖外国援助，去年8月塔利班接掌政权后，大部分外援被切断，即使在地震发生前，联合国就已警告一场人道危机正威胁阿富汗全体人民。

外界对这场地震多表同情，但许多人担忧援助物资的运用。塔利班政府发言人卡里米（Bilal Karimi）告诉法新社：「援助分配会很透明，许多国家支持我们并与我们站在一起。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，联合国已「全力动员」提供协助。据其办公室称，联合国难民署（UNHCR）已送去帐篷、毯子和塑胶布；世界粮食计划署（World Food Programme）已交付约1万4000份粮食储备；世界卫生组织则提供了10吨医疗用品，足以进行5400次手术。

阿富汗经常受到地震袭击，尤其在靠近欧亚板块和印度板块交界的兴都库什（Hindu Kush）山脉。阿富汗最近一场最致命地震发生于1998年，地点在东北部的塔喀省（Takhar）和巴达克珊省（Badakhshan），造成约5000人丧生。

© 2022 AFP