TikTok收录18首爆红热门歌曲 改编成管弦乐专辑

（法新社巴黎24日电） TikTok今天宣布，平台上部分爆红的最热门歌曲已经全面改编成管弦乐曲，将在今年夏季发行传统的CD和黑胶唱片。

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TikTok与华纳古典（Warner Classics）首次合作涉足传统音乐市场，将在串流媒体平台和唱片行发行18首歌曲。

任何在影音串流平台TikTok花费大量时间浏览的人，都听过爱丽丝默顿（Alice Merton）的歌曲No Roots，这首歌已出现在130万支影片中。达尼洛史坦柯维奇（Danilo Stankovic）令人愉快的钢琴小曲Pieces，则有约340万支影片使用。

Monkeys Spinning Monkeys是一首轻快、长笛吹奏的小曲，成为许多轻松影片的完美背景音乐，已出现在超过2710万支影片中。

德国巴贝尔堡电影管弦乐团（Babelsberg Film Orchestra）对所有作品全面进行改编。

从今天开始，可在TikTok上使用这18首歌曲的30秒片段。

专辑中的6首完整单曲将于7月8日在各大串流平台上发行，完整专辑「TikTok古典乐：迷因和爆红热门歌曲」（TikTok Classics: Memes and Viral Hits，暂译）将于8月登上串流平台和实体商店。

© 2022 AFP