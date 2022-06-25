世卫：欧洲今夏节庆不必因猴痘疫情取消

（法新社日内瓦24日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，欧洲各种夏季节庆不应为猴痘疫情而取消，但应做好预防病毒扩散的风险管理。

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猴痘长期是西非和中非国家的地方流行病，但自今年5月以来，全球各地陆续传出病例，多数在西欧。

今年迄今，世卫组织已接获48国超过3200起确诊病例通报，有一人死亡。

负责大型集会事务的世卫组织技术官员阿塔兹柯兹（Amaia Artazcoz）在关于猴痘的线上会议说：「北半球即将展开各种夏季庆典、演唱会和很多其他活动」，这些活动「可能是有利于传染的环境。」

她说，人群在这些集会彼此靠近，通常是很长一段时间，人际间也会频繁互动，「尽管如此，我们并不建议在出现猴痘病例的地区延后或取消任何活动」。

世卫欧洲分部的卫生紧急事件资深公关顾问泰勒（Sarah Tyler）说，欧洲将举办800场以上节庆，届时会有数十万人从不同国家来到欧洲。

泰勒说：「多数参与者移动非常频繁，性行为方面也很活跃，其中一些人在这些活动上或活动周围会有亲密的皮肤接触。」

「部分人还可能有频繁的性接触，包括与新结交或不知名对象。若不行动，恐怕今年夏天就会看到猴痘病例在欧洲激增。」

世卫呼吁活动主办单位透过有效沟通来提高群众对猴痘的意识，及早发现病例，阻止传染并保护有风险的人。

世卫组织表示，今年这波疫情主要发生在男性间性交，以及近期与新结识或多人有性行为的男性之间。

世卫组织全球爱滋、肝炎暨性病计画专家杜赫蒂（Meg Doherty）说：「我们不把这种疾病称为性病。污名化对于控制疫情向来毫无帮助。这不是同性恋疾病，但我们希望大众知道有哪些风险。」

© 2022 AFP