俄国纪念碑移除波兰国旗 在乌东击毙80名波国佣兵

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯今天移除了境内纪念碑上的波兰国旗。此外，俄国国防部表示，俄军在乌克兰东部的精准攻击中，击毙了「多达80名」波兰战斗人员。

广告 继续浏览后续

俄国国防部发表声明说，在对顿内茨克州（Donetsk）「康斯坦丁诺夫卡（Konstantinovka）Megatex锌工厂发动的精准攻击，摧毁了多达80名波兰佣兵、20辆装甲战斗车和8辆格勒（Grad）多管火箭发射车」，但此说无法独立查证。 俄国国防部并未说明，此一攻击在何时发动。同一声明并说：「在尼古拉耶夫（Mykolaiv），一天之内有300多名乌克兰部队和外国佣兵以及35件重武器遭到摧毁。」尼古拉耶夫位于乌克兰南部，是黑海沿岸城市。 在俄罗斯和波兰因乌克兰战事而致紧张关系升高之际，俄国当局已将卡廷纪念碑（Katyn）的波兰国旗移除。这座纪念碑是记念二战时期遭苏联屠杀的大批波兰人。

去过俄罗斯西部斯摩棱斯克州（Smolensk）卡廷纪念碑的历史学家和游客在社群媒体指出，这面波兰国旗消失了。

斯摩棱斯克州首府斯摩棱斯克市市长波瑞索夫（Andrei Borisov）昨天证实此事，他在社群媒体VKontakte贴文说，「在俄国纪念碑上不可有波兰国旗，尤其在波兰政治领导人发表公然反俄言论之后，更是如此」。

© 2022 AFP