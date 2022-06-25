堕胎权遭推翻 美国正反阵营聚焦下一步

（法新社华盛顿24日电） 美国最高法院今天推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权的裁定后，支持和反对阵营两样情，同时关注下一步的发展。

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在美国最高法院前，一台机器吹出泡泡，派对音乐响起，一群笑容满面的年轻女性雀跃欢呼，有人高喊「我们赢了」，反堕胎人士手持的标语写着1973-2022年，象徵堕胎权在美国的寿命已尽。

18岁的学生蒙哥马利（Faith Montgomery）表示：「我对罗诉韦德案裁定被推翻感到超级开心又兴奋。这是女权主义的新时代。」

就在几步之外，支持堕胎权的示威活动充满了愤怒、怀疑的气氛，群众不服最高法院的裁定，誓言继续抗战。

63岁的妇女森科维兹（Amy Senkowicz）来自佛罗里达州，育有3子。她说：「在过去，女性为了要流产，拿衣架（插进下体）之类任何疯狂的事情都有传出过，而今我们将再次回到那个时代。」

加州的民主党籍联邦众议员贾可布斯（Sara Jacobs）告诉法新社：「这让我们回到以前的时代，我的权利将比我母亲和祖母的更少。我很愤怒。」

随着堕胎权争议持续延烧，正反阵营紧盯下一步发展。

24岁的鲁利斯（Anna Lulis）是反堕胎组织「美国学生支持生命」（Students for Life of America）成员，她表示反堕胎运动人士已开始进行下一步的宣传。

她说，他们会「通知我们大家状况，也会到各州，尤其是推动激进支持堕胎法的州」。

最高法院的裁定为各州限制或禁止堕胎开启大门，但并未阻止各州允许进行堕胎手术。

鲁利斯指出，今天裁定出炉后，服药堕胎案例将会增加，并说她的团队将确保「背后没有违法行为」，「我们的目标是彻底废除堕胎」。

堕胎支持者也在关注接下来局势发展，尤其是11月将举行期中选举，攸关民主党在国会两院的控制权。

森科维兹表示：「要让一切恢复原状，将是一场漫长的抗战。」

49岁的博伯格（Kim Boberg）说：「接下来呢？轮到事后避孕药吗？还是避孕？到底要剥夺多少权利才够？」

© 2022 AFP