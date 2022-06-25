摩洛哥2000非法移民闯西班牙属地 至少酿18死

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（法新社摩洛哥纳度25日电） 根据摩洛哥当局最新报告，一大群非法移民试图闯入摩洛哥北部的西班牙海外属地麦里亚（Melilla），造成至少18名非洲移民死亡。 西班牙政府驻麦里亚代表团发表声明指出，约2000名非法移民在24日清晨接近麦里亚，超过500人利用大剪刀破坏围篱后，进入边界管制区。 摩洛哥官员24日晚间表示，13名移民在试图闯入时受伤而死亡，当天稍早还有5人确认死亡。 一名摩洛哥官员说，「有些人是从分隔两边的围篱顶部摔下来」；在这场闯越边界事件中，还有140名维安人员与76名移民受伤。 负责监管围篱另一侧的西班牙国民警卫队表示无可奉告，叫媒体去问摩洛哥。 法新社记者表示，麦里亚边界和邻近的摩洛哥城市纳度（Nador）今天上午相当平静，并无警力部署。