最高院推翻宪法堕胎权保障 拜登痛斥但无力捍卫

（法新社华盛顿24日电） 美国总统拜登愤怒指责因「极端意识型态」而更加严重的「悲剧性错误」，并吁请美国人民透过选举加以拨乱反正。但姑且不论拜登说些什么，他几乎无力捍卫堕胎权。

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现年79岁的民主党人拜登是位信仰坚定的天主教徒，不过他是堕胎权倡导者。他在白宫透过电视谈到最高法院今天晴天霹雳般的裁定时，言简意赅，但也火力全开。

美国最高法院目前是由保守派主导，拜登指控最高法院的裁定推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade），「简直是让美国倒退了150年」。

拜登说，「最高法院做出了未曾做过的事，即刻意剥夺对许多美国人而言不可或缺的宪法权利」；并警告，如今其他权利也可能不保，包括避孕和同性婚姻。

他说，这是「最高法院现在带领我们步上极端且危险的道路」。他誓言尽其所能，以维护堕胎管道。

不过由于最高法院已剥夺半个世纪以来的联邦堕胎权，并对通常反对堕胎权的各州议会授权，拜登承认，他大致上已缚手缚脚。

他说，现在确保堕胎权的唯一方法「是由国会恢复『罗诉韦德案』作为联邦法律的保护效力，而总统的任何行政作为都无能为力」。

拜登说：「选民必须让自己的声音被听到。」

© 2022 AFP