欧盟推零排放航空联盟 迎接碳中和飞机来临

（法新社巴黎24日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）今天敦促航空业者加入它推动的零排放航空联盟（Alliance on Zero Emission Aviation），为了碳中和飞机的到来做准备。

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欧盟执委会设想的零排放航空联盟，成员包括飞机制造商、航空公司、机场、能源企业及燃料供应方的代表、乘客与环境利益团体，以及监管与认证机关。

欧盟执委会表示，所有参与者将努力「确认这类飞机投入商业服务面临的一切障碍，并制定一套建议与一份发展规划来解决这些障碍，以及促进投资计画，同时创造成员之间的协力与动力」。

目前航空业二氧化碳排放量占全球总体的2.5%至3%。欧盟若要在2050年底前达成碳中和目标，航空业脱碳是重大挑战之一。

而在近期的将来，航空业若要减少碳足迹，将必须有永续航空燃料来取代目前的化石燃料。

飞机制造商还正在努力推出用混合动力或电力推进的地区型飞机，最大航程数百公里。

欧洲飞机制造商空中巴士（Airbus）正在研发一款氢动力中程飞机，目标2035年底前投入商业服务。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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