民主党执政各州 承诺提供堕胎妇女避风港

（法新社纽约24日电） 美国从纽约州到加州等民主党执政的各州，承诺作为寻求堕胎妇女的避风港 ，相关机构也预期来自将禁止堕胎地区的有需求妇女会激增，因此会扩大提供堕胎服务的能力。

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总部位于纽约的堕胎援助组织Brigid Alliance，为寻求堕胎的女性提供旅行、住宿和其他支持。组织成员莫勒（Sarah Moeller）说：「我们知道这种需求会激增。」

这组织每个月帮助100多人，协助一些女性长途跋涉约1900公里去进行堕胎。

Brigid Alliance正在招聘更多员工，并加大资金募集力道，因为预期在今天美国最高法院裁决终止堕胎权宪法保障之后，组织的客户可能会迅速增加到10倍以上。

莫勒告诉法新社：「不可能让每个需要长途跋涉才能获得照护的人都得到支持。因此，每一个我们能够帮助到的人都是胜利。」

美国最高法院推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）后，改由各州来决定是否限制或禁止堕胎，这意味美国各州女性不是选择继续怀孕下去、秘密堕胎、取得堕胎药，就是前往另一个堕胎合法的州动手术。

加州、俄勒冈州和华盛顿州的民主党籍州长一同发影片宣布，美国西岸将「仍然是一个可以获得和保障生育保健的地方」。

在美国东岸，纽约州州长侯可（Kathy Hochul）表示，这个东北州「将永远是那些寻求堕胎护理人士的避风港」。

侯可宣布一项新的广告活动，告知美国民众他们可以在纽约州进行堕胎，她说：「经过我们地铁、巴士总站、机场和购物中心的每个人都会知道，堕胎在纽约州仍然是安全、合法且可取得的。」

纽约州于1970年将堕胎合法化，比「罗诉韦德案」的裁决早了3年。美国最早的堕胎诊所之一位于纽约市，皇后区的女性抉择医疗中心（Choices Women's Medical Center）成立于1971年。

© 2022 AFP