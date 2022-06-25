美国堕胎权保障不再 凸显川普塑造司法产生长远影响

（法新社华盛顿25日电） 川普2016年当选美国总统时，一些福音派基督徒选择忍耐他的生活方式和举止，相信他能在司法这个关键战场上得胜。如今，联邦最高法院推翻堕胎权的宪法保障，让他们得偿所愿。

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川普虽已卸任，但他在任内提名的大法官让美国基督徒得到了他们想要的结果，因为联邦最高法院24日做出的裁定终结了全国原受宪法保障的堕胎权。

川普在声明中说，这项历史性裁定「是因为我履行所有承诺才可能实现」。 福斯新闻（Fox News）在访谈中询问此一结果是否应归功于他时，极少上教堂、也鲜以谦虚为人所知的川普答道：「上帝做了决定。」 在川普所属的共和党内外，无论支持或批评他的人都会同意，他影响最持久的施政结果之一就是重新塑造了司法。 川普在4年任期中提名了3名联邦最高法院大法官，占全数9名的1/3，这3人都支持推翻联邦最高法院1973年在「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）中做出的保障堕胎权裁定。

宾州大学历史教授柏利（Mary Frances Berry）表示，川普提名的大法官相对年轻，因此他很可能在法庭留下长远的影响。

柏利说：「我们所了解的川普是，即使他许下的承诺有些很离谱，他通常仍会努力兑现，这和许多政治人物不一样。」

在联邦最高法院做此裁定之际，川普正处于关键时刻，他有意再度参选角逐2024年总统大选，近期在共和党内的民调却出现下滑。同时，联邦众议院调查去年1月6日国会遇袭案，他在此案扮演的角色于接连数场听证会中受到严格审视。 在川普任内担任国务卿的蓬佩奥（Mike Pompeo）是福音派基督徒，他在推特（Twitter）发文对川普说，「你会在青史留名」，「已出世或尚未出世的美国人未来数十年都会受益」。 宾州格罗夫城市学院（Grove City College）政治学者韦博瓦（Caleb Verbois）说：「我认为，不可否认的是，对一名强烈政治保守人士而言，3项最重要的事就是川普的3项联邦最高法院大法官提名案。」格罗夫城市学院是一所保守派基督教学校。 韦博瓦说，数十年后，人们会记得川普4年任期的混乱、社群媒体的骚动和1月6日国会遇袭案，以及他提名了3名大法官。

韦博瓦还表示，福音派共和党人并不喜欢川普的性格、语言和态度，但他们愿意为了司法而接受。

美国联邦法官为终身职，川普碰上的时机和参议院共和党人的团结，正好让他得以在4年任期内罕见地任命约占总数28%的联邦法官，几乎和前任总统欧巴马在8年执政中任命的人数一样多。

相较于川普在4年任内提名了3名大法官，欧巴马当了两任总统，也仅提名2人。

不过，曾任民主党籍联邦参议员幕僚长、现为拜尔策略顾问公司（Bayer Strategic Consulting）总裁的拜尔（Mark Bayer）说，联邦最高法院的裁定也可能激起反对意见。

他说：「川普可能会期待政治上的回报，但这项灾难性的裁定也将刺激那些支持妇女权利的各党派选民。」

© 2022 AFP