美国堕胎权开倒车 全球堕胎权现况一览

（法新社巴黎24日电） 美国最高法院今天推翻1973年「罗诉韦德案」宪法保障堕胎权的历史性裁决，成为首个收回堕胎权的国家，以下是全球堕胎权现况。

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● 美国开倒车

由保守派成员把持的美国最高法院，今天做出近几十年来对社会影响最深远的判决，以5票赞成、4票反对推翻「罗诉韦德案」（Roe v. Wade），并以6票赞成、3票反对，维护密西西比州禁止15周后堕胎的法律。

美国女性原本和加拿大、欧洲和大洋洲的女性一样，以享有全球最自由堕胎法律为代表。但堕胎议题在美国始终意见分歧，共和党执政的13个州早已通过法律严格禁止堕胎，但先前都因为违反「罗诉韦德案」裁决而没有生效。

在美国邻国加拿大，最高法院于1988年撤销对堕胎的部份禁令，数以千计反堕胎人士每年5月都会在国会前示威。

● 堕胎违法的国家

过去25年，全球有50多个国家已经修法让堕胎更容易，其中部分国家认同堕胎是保障女性生命、健康与基本权利。

尽管如此，堕胎在20多个国家仍属违法，主要在非洲，像是刚果、吉布地（Djibouti）、埃及、几内亚比索（Guinea Bissau）、刚果民主共和国，以及塞内加尔等。

此外，在宏都拉斯、尼加拉瓜、苏利南、海地、多明尼加、菲律宾、寮国和帛琉，堕胎也依旧属于违法。

至于在欧洲，维持完全禁令的则有安道尔、马尔他以及梵蒂冈。

萨尔瓦多则于1990年代严格立法禁止在任何情况下堕胎，即使母体有生命危险也不例外。

理论上来说，在当地堕胎会被判处最高8年有期徒刑，但一些法官会把堕胎认定为「加重杀人」，可判处30至50年徒刑。

● 严格限制堕胎的国家

许多国家尽管允许堕胎，但有严格限制，尤其是规定在母体有生命危险的情况下方可堕胎。这类国家包括阿富汗、孟加拉、象牙海岸、利比亚、缅甸、苏丹、伊拉克、叙利亚、乌干达、委内瑞拉，以及叶门。

巴西也对堕胎设有严格限制，只有妇女受到强暴怀孕，或母体有生命危险，才被允许堕胎。

智利于2017年放宽将近30年的堕胎禁令，目前允许遭强暴而怀孕、母体或胎儿生命面临危险时堕胎。

在虔诚的天主教国家波兰，宪法法庭于2020年10月裁定，因胎儿缺陷而终止妊娠属于违宪行为，引发抗议。

目前波兰只有在遭到强暴、乱伦怀孕或为了保护母体生命的情况下，女性才能堕胎。

● 近期赢得堕胎权的国家

若干欧洲国家直到最近才让堕胎合法化，或扩大堕胎权。

欧洲小国圣马利诺（San Marino）去年9月透过公民投票，通过堕胎合法化。

阿根廷国会于2020年12月通过法案，允许妇女怀孕14周内堕胎；先前仅允许遭到强暴，或母体有生命危险的状况下，可终止妊娠。

纽西兰直到2020年才把堕胎除罪化。至于澳洲，在2018年底前，大多数联邦州已通过堕胎合法化，新南威尔斯州（New South Wales）则多花了一年。

韩国在2019年裁定禁止堕胎法违宪。天主教国家爱尔兰经过激烈辩论，在2018年透过公投废除宪法堕胎禁令。

英国早在1967年就通过法案允许堕胎。苏联则领先全球，在1920年代宣布堕胎合法。

墨西哥最高法院去年9月裁定堕胎罪违宪，替32个联邦州的堕胎合法化铺路。

墨西哥南部格瑞罗州（Guerrero）5月18日将怀孕12周内堕胎除罪化，成为这个保守的拉丁美洲国家第8个这么做的地区。

© 2022 AFP