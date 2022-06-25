至今发现最深沉船 美军罗伯兹号水下近7千公尺寻获

（法新社马尼拉25日电） 美国探勘队表示，二次世界大战期间沈没的美国海军「罗伯兹号」驱逐舰，已在菲律宾外海水深将近7000公尺处寻获，是目前所寻获沈没海中最深的船舰。

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罗伯兹号（USS Samuel B Roberts）1944年10月25日在菲律宾中部萨马岛（Samar）外海的战斗中沈没，当时美军与日军作战，期能收复在日军占领下的殖民地菲律宾。

德州卡拉丹海洋科学探测公司（Caladan Oceanic）表示，一个载人潜水器在本月8天期间内多次下潜，对罗伯兹号的破旧舰体进行影片拍摄、照相以及探勘，拍到了舰上的3管鱼雷发射器以及炮座。

驾驶潜水器的卡拉丹公司创办人韦斯柯沃（Victor Vescovo）在推特发文说：「船舰躺在海平面以下6895公尺处，是至今所发现和探勘过最深的船舰。」

「这艘小驱逐舰对上了日军最精锐的舰队，一直战到最后。」

根据美国海军的纪录，罗伯兹号上的官兵在沈船后「漂浮海上等待救援将近3天，许多生还者后来因为伤势过重或遭鲨鱼攻击而身亡」。舰上224名官兵中，有89人阵亡。 罗伯兹号是在1944年10月25日会战中沈没的4艘美国军舰之一。

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