不满堕胎宪法保障遭推翻 美民众连续第2天怒吼

（法新社华盛顿25日电） 全美各地堕胎权支持者今天连续第2天走上街头，抗议美国最高法院推翻「罗诉韦德案」（Roe v Wade）的历史性裁决。

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在华府，抗议行动持续至入夜后，美国最高法院安全围栏外的街道今天再度出现数千群众，手持着标语高喊「对女性的战争，谁会是下一个？」以及「没有子宫，没有意见」。

主修政治学的19岁大学生史塔格（Mia Stagner）说：「昨天发生的事实在莫名其妙，恶心至极。」她说：「被迫当妈不应该是任何一个女性所应承受之事。」

远从新泽西州前来的57岁民众凯勒（Carolyn Keller）表示，最高法院的决定让她怒不可遏。她警告说：「他们先拿女性开刀，接下来要遭殃的就是LGBT（同性恋、双性恋、跨性别）人士和避孕。」

但持反对立场的一方态度依旧坚定。克雷文（Savannah Craven）告诉法新社说：「堕胎并非个人选择，这涉及到两个人，当事关另一人性命时，个人选择就已不再存在。」

昨天，密苏里州成为第一个禁止堕胎的州，无论是强暴或乱伦怀孕都无例外。今天一早，阿拉巴马州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安那州、奥克拉荷马州、南达科他州和犹他州也都跟进。

多个民主党主政的州在预料堕胎需求将上升情况下，已加强因应作为，当中加州、俄勒冈州、华盛顿州发布联合承诺，将捍卫堕胎管道。

© 2022 AFP