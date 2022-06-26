主办国协峰会人权纪录遭质疑 卢安达总统大力辩驳

（法新社卢安达首都基加利25日电） 在卢安达举行的大英国协政府领袖会议今天闭幕，地主国人权和政治自由方面的纪录在会议期间遭到严格检视，总统卡加米在会后强力反驳外界批评。 在卢安达首都基加利（Kigali）举办的大英国协（Commonwealth）政府领袖会议，这次还欢迎法语系的西非国家多哥（Togo）和加彭（Gabon）两个新成员加入，但这两个国家实际上和英国在历史上并没有太多连结。 在卢安达举办这次会议的决定遭到人权监督团体的严厉批评，他们指责大英国协各国领袖对卢安达镇压、监禁反对派人士的情况视而不见。 自卢安达1994年发生种族灭绝的大屠杀以来，一直是实际掌权者的卡加米（Paul Kagame）告诉记者，他为该国的纪录感到自豪，且不容外人训斥。

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卡加米在近30分钟慷慨激昂的谈话中说：「就价值观而言，我们不需要英国广播公司（BBC）或任何人给的一切教训。」

他在会议的闭幕记者会上说：「我想向你保证，没有任何人...比我们在卢安达这里更重视这些价值。」

在英国王储查尔斯王子（Prince Charles）和约30位各国领导人出席开会前，人权组织就警告说，基加利的街道看起来光鲜亮丽，其实是为了给造访者留下好的印象，事先把无家可归的游民和儿童给清空了。 23个民间社会团体在一封公开信中表示，卢安达存在「恐怖的氛围」，并敦促大英国协各国领导人切莫放过卡加米，以免影响大英国协的威望。 那些组织表示，卡加米政府曾主导镇压集会权利、强迫人失踪、任意拘禁、实施酷刑以及法外处决等情事。 卡加米否认有关其政府拘留反对派人士的说法，并称一些批评他最凶的人都因为获总统赦免而由监狱释放。

他说：「卢安达没有不该被监禁的人在狱中，因为我们有一个真正有效而公平的司法体系。」

© 2022 AFP