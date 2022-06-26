北约峰会在即 西班牙疾呼注意非洲安全威胁

（法新社马德里26日电） 北大西洋公约组织（NATO）将在本周于马德里举行峰会，地主国西班牙正在游说成员国更加关注来自北约南侧非洲的安全威胁。

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但随着乌克兰战争进入第五个月，西班牙北约伙伴的优先要务仍然是坚决吓阻俄罗斯在东翼进逼。

当北约领袖28日到30日在马德里开会时，他们将修改北约的战略概念。这项战略概念概述北约主要的安全任务和挑战，但自2010年以来一直没有修改过。

西班牙外交部长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）一直在推动北约扩大范围，帮助处理非军事威胁，例如非洲的「政治使用能源和非法移民」问题。

他22日在马德里的记者会上说：「来自南侧的威胁和东翼一样多。」

马德里还担心非洲沙赫尔地区（Sahel）无法无天和暴力的伊斯兰主义运动。沙赫尔地区是横跨撒哈拉沙漠南部的广大土地。

西班牙国防部长罗布雷斯（Margarita Robles）说：「我们在欧洲有（俄乌）这场战争，但非洲的局势确实令人忧心。」

对西班牙来说，这个问题尤其严重，西班牙是非洲不合法移民进入欧洲的主要门户，而且依赖阿尔及利亚供应天然气。

但布鲁塞尔卡内基国际和平基金会欧洲分部（Carnegie Europe）的北约专家欧尔根（Sinan Ulgen）说，由于北约东翼冲突持续，要说服成员国对处理南侧问题做出承诺将是「一场艰苦的战斗」。

这位前土耳其外交官告诉法新社：「乌克兰战争改变了情势。来自俄罗斯的威胁已成为几乎所有国家的主要关注点。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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