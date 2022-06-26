北顿内茨克沦陷 乌情报总局局长：退至周边高地再战

（法新社基辅25日电） 俄罗斯与乌克兰当局今天表示，俄军已完全掌控乌东城市北顿内茨克（Sievierodonetsk），这是乌克兰历经数周来最血腥战斗后，基辅一个多月来最重大的战场挫败。

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北顿内茨克原本人口超过10万人，现在已沦为一片废墟。

俄罗斯国防部表示，俄罗斯军队已经完全掌控北顿内茨克和附近城镇博里夫西克（Borivske）。

乌克兰称撤离北顿内茨克是「战术性撤退」，未来将从北顿涅茨河（Siverskyi Donets）对岸地势较高的利西昌斯克（Lysychansk）继续作战。亲俄分离主义者则说，俄罗斯军队现在正在攻打利西昌斯克。

北顿内茨克市长斯特约克（Oleksandr Stryuk）表示：「这座城市现在被俄罗斯完全占领，他们正试图建立自己的秩序。」

乌克兰国防部情报总局（GUR）局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）则告诉路透社，乌克兰正在进行「战术重组」，将部队撤出北顿内茨克。

「俄罗斯正在使用…他们在马立波的策略：把这座城市从地球表面消灭，鉴于这种情况，在废墟和开阔的田野中进行防御不再可能，因此乌克兰军队正在转往高地，继续防御行动。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言收复所有沦陷城市，但也坦承心情大受影响。他说：「我们不知道会持续多久，还要遭受多少重创、失败，要努力多久才能看到胜利曙光。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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