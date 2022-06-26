南非酒馆惊传22年轻人离奇死亡 初步排除踩踏酿祸

（法新社约翰尼斯堡26日电） 南非资深安全官员今天说，南部城市东伦敦（East London）附近一家酒馆至少有22名年轻人离奇死亡，目前死因还在调查中，初步排除踩踏酿祸。

广告 继续浏览后续

南非东开普省（Eastern Cape）卫生局发言人马纳纳（Siyanda Manana）表示，目前已有22人死亡，死者遗体将送到停尸间，让亲人协助辨认身分。「我们将立即展开验尸，以了解可能的死因。」

东开普省警方发言人基纳纳（Thembinkosi Kinana）告诉法新社：「我们仍在调查事件的相关情况。」他说，受害者的年龄在18到20岁之间。

东开普省社区和安全部门官员宾克瑟（Unathi Binqose）在现场说，排除死因是踩踏的可能性。

宾克瑟接受法新电访时说：「很难相信这是踩踏，因为死者身上没有明显的开放性伤口。」

根据当地地区性报纸DispatchLive报导：「尸体散布在桌子、椅子和地板上；没有明显的受伤迹象。」

电视台拍摄的画面显示，警方试图安抚聚集在夜店外的家长和围观者。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2022 AFP