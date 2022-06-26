燃料和生活开销涨 厄瓜多总统面临国会不信任投票

（法新社厄瓜多首都基多25日电） 厄瓜多燃料和生活开销飙涨，原住民团体为此发起全国性示威活动，且时而演变成暴力冲突，国会今天为此就总统拉梭的不信任案举行听证会。

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反对派国会议员召开这场听证会，调查他们所谓拉梭（Guillermo Lasso）在「严重政治危机和内部骚乱」中扮演的角色。在这13天的示威中，已有6名平民丧生，数十人受伤。

厄瓜多国会将进行投票，决定是否罢免一年前成为总统的保守派前银行家拉梭，他确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）后，正在自我隔离。

不信任案是由左翼「希望联盟」（Union for Hope）47名反对派议员所推动，拉梭在听证会上将有机会于辩论中陈述自己的意见。

厄瓜多国会共137席，其中以反对派占多数，不信任案要获得通过，必须有92名议员投下赞成票。国会的推特（Twitter）帐号写道，137名国会议员中有135人参与听证会。

辩论结束后，议员将有72小时的时间，做出将采取何种行动的决定。

如果他们投票推翻拉梭，副总统波雷洛（Alfredo Borrero）将暂时掌权，并举行新的总统和国会选举。

在国会进行不信任案辩论的同时，估计有1万4000名抗议者参加全国性示威活动，抗议疫情打击下的经济困境。

示威群众主要聚集在厄瓜多首都基多，约有一万人参与，其中大多来自全国其他地区，他们手拿棍棒和盾牌，高举标语，每天游行抗议，高呼「拉梭下台」。

厄瓜多政府日前宣布24个省中的6个省进入紧急状态，以降低这场抗议的规模与冲突。根据总统府发布的政令，拉梭今天宣布解除在国内实施的紧急状态。

© 2022 AFP