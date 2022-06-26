艾尔段：瑞典申请加入北约没有进展

（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天示意，瑞典在加入北大西洋公约组织（NATO）方面仍无进展，敦促斯德哥尔摩采取「具体行动」来解决土国关切的问题。

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土耳其总统府在声明中表示，艾尔段与瑞典总理安德森（Magdalena Andersson）通电话时重申，「瑞典应在打击恐怖主义等基本问题上采取行动」。

艾尔段还说，土耳其「希望看到在这些问题上做出具有约束力的承诺，以及具体和明确的行动」。

芬兰和瑞典20日在布鲁塞尔与土耳其讨论迟迟未能加入北约一事，但两国在北约下周峰会前解决争端的希望，被土耳其泼了冷水。

土耳其官员表示，安卡拉并不认为此次峰会是解决安卡拉反对意见的最后期限。

去年年底成为总理的安德森表示，与艾尔段的对话进展顺利。她在推特上说，她与艾尔段「都认同在下周北约于马德里举行峰会前取得进展的重要性，我将在那里会见艾尔段总统和其他盟国领袖」。

土耳其指责芬兰、特别是瑞典，为非法的库德族武装分子提供安全避风港。库德族武装分子数十年来的叛乱活动，夺走了数万人性命。

总统府表示，艾尔段告诉安德森，瑞典「应具体改变」对违法的库德工人党（PKK）及其叙利亚分支机构的态度。

「在这方面，瑞典没有采取具体行动解决土耳其关切。」

艾尔段说，预计瑞典将解除斯德哥尔摩2019年因安卡拉在叙利亚军事行动而对土耳其实施的武器禁运。

他还表示，希望瑞典取消对土耳其国防工业的限制，并引渡被土耳其指控参与恐怖主义活动者。

© 2022 AFP