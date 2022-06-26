通膨引爆罢工 英国铁路瘫痪欧洲航空大乱

（法新社伦敦25日电） 通膨飙升导致全球各地陆续出现罢工潮，英国铁路系统今天再次濒临全面瘫痪，欧洲航班也因旅游业罢工而大乱。

广告 继续浏览后续

英国成千上万的铁路员工针对薪资、工作保障举行最新一场全日罢工行动，让21日、23日已受到类似罢工影响的人，周末计画再度受挫。

英国铁路今天仅提供约1/5的运输服务量能，且时段大幅缩减。仍开的车次中，最早一班发车的时间比平常晚了许多，且下午6时30分就收班。

伦敦地铁工会（RMT）表示，薪资成长速度追不上物价涨幅，本周这几场罢工行动是必要的。英国通膨已攀抵40年高点，且有可能将进一步飙升。

工会同时希望撤销强制裁员的威胁。

伦敦地铁工会秘书长林奇（Mick Lynch）表示，工会成员「是在为所有试着争取加薪、争取工作保障的劳工挺身而出」。

英国铁路网公司（Network Rail）执行长海恩斯（Andrew Haines）则说：「很不幸地，伦敦地铁工会决定再次发动不必要的1日罢工行动，这意味着乘客今天得再次受苦。」

英国与欧洲大部分的地区都在经历通膨飙升、经济成长停滞的困扰，推升欧洲全境夏季大罢工的可能性。

爱尔兰廉航瑞恩航空（Ryanair）的员工今天在西班牙、义大利、法国、葡萄牙、比利时发动罢工。

葡萄牙里斯本（Lisbon）到比利时布鲁塞尔（Brussels）的两个航班因此被迫取消；西班牙工会联合会（USO）表示，已有6个地点的75个航班受到影响。

西班牙工会联合会同时针对罢工人员的工作遭摩洛哥劳工所取代一事，发声谴责，说这样的策略违反劳工罢工权，实属违法行为。

在比利时，这次的罢工意味着今天只有41%的瑞恩航空班机飞离布鲁塞尔附近的沙勒罗瓦（Charleroi）机场。机场发言人表示，24日以来，该航空已取消了127个航班。

比利时的情况同时因为布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）员工也在罢工而更加复杂。布鲁塞尔航空发动3天的罢工行动于今天落幕，自23日以来已取消了60%（约300个）的航班。

瑞恩航空今天在法国的航班也被取消。法国航空从业人员工会（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）表示，空姐空少的罢工行动，导致80个航班有36个遭取消。

至于明天，法国波尔多（Bordeaux）和马赛（Marseille）的机场还将分别取消9个和12个的航班。

© 2022 AFP