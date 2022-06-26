G7领袖拿蒲亭开玩笑 想学他打赤膊
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（法新社德国艾尔莫城堡26日电） 七大工业国集团（G7）峰会今天在德国登场，与会领袖共进午餐时嘲笑俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）爱耍硬汉形象，戏称他们是否该脱得只剩下衬衫，或甚至更少。
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东道主德国总理萧兹（Olaf Scholz）在巴伐利亚风景如画的艾尔莫城堡（Elmau Castle），举办7个强大民主国家的峰会。英国首相强生（Boris Johnson）在餐桌旁坐下时问道：「我们要脱外套吗？」
来自英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本、美国和欧盟的领袖陷入两难。
加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）建议等正式拍照后再脱，但强生随即打趣道：「我们必须证明我们比蒲亭更强悍。」这个玩笑话题一直持续。
杜鲁道说：「我们将打赤膊骑马露一手。」他是指像蒲亭2009年赤膊骑马拍照那样。
欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）称：「骑马最好。」显然没考虑服装问题本身。
强生插话说：「我们必须向他们展示我们的胸肌。」
在记者被请出去前，几位领袖穿着外套拍照，把衣着问题留给闭门会议讨论。
© 2022 AFP