俄乌战争酿能源短缺 法国燃煤电厂或将重启

（法新社巴黎26日电） 接连几个国家因俄乌战争而重新考量能源选择，法国也在今天宣布，考虑重启一座近期才关闭的燃煤电厂。

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能源转型部表示「鉴于乌克兰局势」和对能源市场的影响，法国正考虑今冬重启东部圣阿沃尔德（Saint-Avold）的电厂。

法国能源转型部的声明说：「若下个冬天有需要，我们对圣阿沃尔德电厂重启运转的可能性，持开放态度。」但声明强调，法国燃煤发电比重仍会低于1%，且不会采用俄罗斯燃煤。

声明还说表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）最终关闭法国所有燃煤电厂的承诺未变。

圣阿沃尔德电厂甫于3月31日关闭，目前法国唯一仍在运转的燃煤电厂，是在西部科尔代迈（Cordemais）。

法国大部分发电是核电，2020年核电占比为67%，燃煤发电仅占0.3%。

奥地利、德国、荷兰最近相继宣布，受俄罗斯入侵乌克兰的影响，他们将增加使用燃煤发电，以满足能源使用需求。

俄乌战争导致全球能源价格飙升，且俄国若断供天然气，还可能引发能源短缺问题。

俄罗斯能源巨擘「俄罗斯天然气工业公司」（Gazprom）已停止对包括波兰、保加利亚、芬兰、荷兰等多个欧洲国家供气。

但重新投向使用化石燃料，已引起欧盟执委会和环保人士的警觉，指出欧盟恐无法达成削弱高污染能源的目标，并可能对气候造成灾难性后果。

© 2022 AFP