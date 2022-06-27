加拿大派两战舰赴波罗的海 巩固北约东翼

（法新社渥太华26日电） 加拿大今天派遣两艘战舰前往波罗的海和北大西洋，加入当地两艘巡防舰部署行列，强化北大西洋公约组织（NATO）东翼以因应俄罗斯侵略乌克兰行动。

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法新社报导，加拿大海军在声明指出，加拿大皇家海军金斯顿号（HMCS Kingston）和萨默赛德号（HMCS Summerside）启航，展开为期4个月的部署行动，作为2014年莫斯科吞并克里米亚（Crimea）后展开的「中欧和东欧吓阻行动」（deterrence measures in Central and Eastern Europe）的一环。

声明又说，直至10月，这些船舰将参加海军扫雷演习，并维持「高度戒备」，以能「快速有效回应，支援所有北约行动」。

至于加拿大皇家海军哈利法克斯号（HMCS Halifax）和蒙特娄号（HMCS Montreal）则排定于7月从所谓的「再保证行动」（Operation Reassurance）任务返港，这是目前加拿大在海外最大的部署行动。

此外，这趟任务还包括在拉脱维亚的约700名备有火炮和电子战能力的加拿大士兵，以及数架军用飞机。（译者：纪锦玲）

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