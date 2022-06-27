原住民抗议燃料飙涨 厄瓜多总统宣布下调油价

（法新社基多26日电） 厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）今天宣布，将下调燃油价格。油价飙涨引发数周的示威活动，但拉梭宣布的降幅远不及抗议者的要求。

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拉梭在广播演说中表示：「我已决定将每加仑汽油价格调降10美分，柴油价格也调降10美分。」

实力强大的厄瓜多原住民联盟（Conaie）从6月13日以来封锁各地的道路，并占领油井，他们要求汽油和柴油价格分别调降45美分和40美分。

厄瓜多能源部今天稍早警告，石油生产已来到「危急」状态，如果抗议活动和路障封锁继续下去，可能会在48小时内完全停产。

这项也抗议生活成本上扬的示威活动瘫痪厄瓜多交通，在这个石油资源丰富国家的24个省中，有19个省遭设置路障。

能源部发布声明表示：「今天的资料显示，（石油）产量下降50%以上。」抗议活动前每天产量约为52万桶。

厄瓜多的经济高度依赖石油收入，2022年前4个月所生产石油有65%出口。

根据估计，已有1万4000名抗议者参加这起全国性的示威活动，大部分示威活动发生在基多。

物价飙升的厄瓜多首都基多已传出物资短缺。

根据各种消息来源，警方和示威者间的暴力冲突已造成5人死亡，约有500人受伤。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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