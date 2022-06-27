核谈判有望恢复前夕 伊朗试射卫星运载火箭

（法新社德黑兰26日电） 伊朗国防部今天表示，他们成功进行一枚卫星运载火箭的二度试射。伊朗选在外界预期核子谈判有望复谈前夕试射，恐为核谈判蒙上阴霾。

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官方的伊朗通讯社（IRNA）引述国防部太空司发言人侯西尼（Ahmad Hosseini）说：「圣驹（Zoljanah）卫星运载火箭的二度试射，是为达成原订研究计画。」

伊朗国防部去年2月宣布试射新式的圣驹卫星运载火箭，但未提供试射结果的细节。

当时侯西尼只说火箭有两节固体燃料和一节液体燃料推进器，火箭纯供「研究用途」；侯西尼表示圣驹火箭能将卫星送达500公里高度的地球轨道，最大酬载为220公斤。

另有伊朗媒体引述侯西尼指出，今天试射的火箭有搭载一枚亚轨道卫星，这次试射取得的数据将供第3次试射之用。伊朗官方电视台播放的画面显示发射似无问题，但无法确认整个试射是否成功。

固体燃料火箭能靠机动载具发射，纯固体燃料火箭通常让人联想到弹道飞弹系统。

伊朗坚称他们的太空计画仅供民用与防卫，既不违反2015年与列强达成的核子协议，也不违反所有其他国际协定。

西方国家担心搭载与发射卫星相关系统能转供军用，让弹道飞弹具备搭载核弹头能力。

伊朗2020年4月曾成功将自家首枚卫星送入轨道，引来华府严厉反弹。

© 2022 AFP