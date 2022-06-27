欧洲央行年度论坛即将登场

（法新社葡萄牙辛特拉27日电） 各国中央银行总裁和经济学家今天傍晚将在葡萄牙南部举行年度论坛，讨论因俄罗斯入侵乌克兰加剧的通货膨胀挑战因应之道。

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约200名代表将参加在里斯本以西辛特拉（Sintra）一家豪华饭店举行的欧洲中央银行（ECB）央行论坛（Forum on Central Banking）。受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情影响，这场年度论坛过去2年都是线上开会。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）上次出席论坛已是2014年的事，当时她担任国际货币基金（International Monetary Fund）总裁一职。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）和英国央行「英格兰银行」（Bank of England）总裁贝里（Andrew Bailey）也将出席。

国际清算银行（BIS）总经理卡斯腾斯（Agustin Carstens）也将加入他们的行列，4人将在论坛最后一天，也就是29日的座谈会上讨论这些问题。

国际清算银行昨天发布的年度报告警告，停滞性通膨的威胁逼近全球经济，各国央行不应让通膨积重难返。

市场将密切关注拉加德明天上午的演说。

© 2022 AFP