芬兰、瑞典就加入北约与土耳其协商 本周料难出现突破

（法新社赫尔辛基27日电） 芬兰和瑞典领导人明天将在北大西洋公约组织峰会开始时，与土耳其领袖讨论两国加入北约的问题。消息人士称，由于安卡拉希望「慢慢谈」，相关问题本周料难出现突破。

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法新社报导，芬兰总统府发布推文宣布：「总统尼尼斯托（Sauli Niinisto）明天将在西班牙马德里会见土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典总理安德森（Magdalena Andersson），以及北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）。」

总统府还说，在上述会议之前，芬兰、瑞典和土耳其官员「今天将在布鲁塞尔参加北约主持的一轮会谈」。

今年2月俄罗斯入侵乌克兰，促使芬兰、瑞典放弃数十年来的军事不结盟政策，于5月申请加入北约。不过，由于土耳其反对，这两国联合申请成员国资格的进程已被迫延后。

安卡拉指责芬兰和瑞典为库德族「恐怖分子」提供避风港，数十年来这些武装分子的叛乱行动已夺走数万条人命。土国领导人还呼吁这两国解除2019年因安卡拉在叙利亚军事行动而对土国实施的武器禁运。

路透社则引述4名消息人士说法报导，事实上，土国根本无意遵守外国盟友制定的协商期限，反而准备长期阻挡芬兰、瑞典加入北约，必要时甚至可坚持数个月，以迫使这两国同意取消武器禁运，并协助打击库德族武装分子。

一名消息人士指出，根据北约与三方官员本月交换的草案内容，土国特别要求瑞典引渡目前在该国的部分库德族好战份子，这也成为协商重大障碍。

目前官员尚未排除三方在最后一刻达成协议的可能性，但土国总统府发言人、总统首席外交政策顾问卡林（Ibrahim Kalin）上周重申，安卡拉正在等待具有约束力的行动，且也不会将本次峰会视为对芬兰和瑞典的谈判期限。

据报导，尽管受到总统的非正统经济政策影响，土耳其通货膨胀率飙升、货币重贬，但艾尔段的强硬态度已让他的民调支持度开始反弹。

© 2022 AFP