赴乌参战返国疗伤面临刑责 韩网红：不伸援是犯罪

（法新社首尔27日电） 志愿至乌克兰作战的韩国YouTuber李根大尉返国疗伤，但因赴乌违反护照法而面临刑期罚款，他接受法新社访问时表示，不运用他的技能提供协助才是「犯罪」。

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曾在韩国特种部队服役的李根大尉（Ken Rhee）在乌克兰总统泽伦斯基3月初疾呼全球有志之士加入协助对抗俄罗斯后，在乌克兰驻首尔大使馆登记从军。

由于韩国禁止公民前往乌克兰，李根大尉赴乌参战违反了护照法。李根大尉在乌克兰带领一项特勤巡逻任务时跌倒受伤，返国疗伤，下机后发现有15名员警等着他。

李根大尉的YouTube频道有70万名粉丝，他把在乌克兰经历上传社群网站Instagram。李根大尉说，他不后悔。

他告诉法新社：「你走在沙滩上，看到告示牌上写着『禁止游泳』，但你看到有人溺水。这时不伸出援手是犯罪。我是这样看待的。」

李根大尉生于韩国，但在美国长大，就读美国维吉尼亚军校（Virginia Military Institute），原本打算加入美国海军海豹部队，但他的「爱国」父亲说服他返国从军。

他服役7年，接受美国和韩国海豹部队训练，曾在索马利亚和伊拉克战区从事多项任务，之后成立自己的军事顾问公司。

「我有技能，我有经验。我参加过两场战争，去乌克兰，我知道我帮得上忙。」李根大尉还说，他把赴乌参战违反韩国护照法，看成和违反「交通法规」一样。

批评人士则不这么认为，他们称38岁的李根大尉「不负责任」，还说他上传YouTube和Instagram的内容是炫耀的证据。

俄罗斯本月稍早表示，13名韩国人赴乌参战，其中4人已送命。韩国政府表示，将查证俄方说法。

李根大尉不清楚所有队友的命运，但他说，「我的很多朋友已经死了」。

「我不希望队友的牺牲被遗忘」，他说，他打算将小队的经历写成书或剧本。

不过，李根大尉得先面对赴乌参战的司法后果。他相当乐观，认为韩国新保守派政府不会把他送进大牢。

李根大尉在国内案件未了结前，不能出国，目前正在接受治疗。但他希望有一天基于信念，再度和队友并肩作战。

李根大尉说，有个笑话人们离开前线时会说：「台湾见」。指的是北京可能会仿效莫斯科，侵略邻近的民主政体台湾。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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