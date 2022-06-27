遇害英国记者长眠巴西 家属密切注意调查进展

（法新社里约热内卢26日电） 6月初在亚马逊丛林遇害的英国记者菲力普斯（Dom Phillips）葬礼今天在巴西举行；悲伤家属和亲友向他致上最后敬意，并表示将密切注意此案调查。

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57岁的菲力普斯和41岁原住民专家白瑞拉（Bruno Pereira）在热带雨林偏远地区探险归来时被枪杀；亚马逊雨林的毒品走私、非法采金和捕鱼相当猖獗。

菲力普斯葬礼今天在里约热内卢（Rio de Janeiro）郊外科利纳公园 （Parque da Colina）墓园举行，他的巴西籍遗孀桑派欧（Alessandra Sampaio）泪流告诉媒体：「杜姆（菲力普斯名）将在他所爱的国家火化，他已选择巴西为家。」

桑派欧说：「杜姆（菲力普斯名）是个非常特别的人，不仅因为他捍卫了自己的专业信念，还因为他拥有一颗宽大的心及对人类的热爱。」

菲力普斯的姐姐席安（Sian Phillips）说，他被杀害是「因为他想告诉全世界，亚马逊雨林及其居民正在发生什么事」。

此案3名嫌犯已被逮捕，包括一名渔民供认掩埋了尸体，并带领调查人员前往现场。

桑派欧说，家人将会密切注意此案调查，她并感谢所有协助寻找两人遗体的原住民。

菲力普斯和白瑞拉6月5日失踪，在国际社会引发公愤。

活动人士将命案归咎于巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）允许牺牲环境、以法律和秩序为代价，对亚马逊地区进行商业开发。

菲力普斯撰写了数十篇有关亚马逊雨林的文章，并是英国「卫报」（The Guardian）及其他主要新闻机构的长期撰稿人，案发前他前往野猪谷（Javari Valley）为即将出版的一本书做研究。

白瑞拉是他的向导，曾在2018年与他一起前往亚马逊地区。（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

© 2022 AFP