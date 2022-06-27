错把烟火声当枪响 纽约同志游行爆踩踏意外

（法新社纽约26日电） 美国纽约市今天的同志骄傲游行发生踩踏事故，警方表示，数以百计的与会群众错把放烟火的声音误认为枪响，试图逃离现场，所幸无人伤势严重。

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纽约市警察局（NYPD）案发后不久推文：「华盛顿广场公园（Washington Square Park）没有人开枪，经调查，确认声响来自现场施放的烟火。」

警方告诉法新社：「没有人（因踩踏事故）受重伤。」

社群媒体上的影片显示，吓坏了的民众沿广场旁的街道快跑或加快脚步。

今天的LGBTQIA+（男女同志、双性恋、跨性别者、酷儿、阴阳人、无性恋和其他）骄傲游行，在艳阳下于曼哈顿下城（lower Manhattan）展开，吸引数以万计的民众与会。

现场气氛大致可称一片欢乐。但联邦最高法院24日推翻1973年「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）保障堕胎权裁定，结束近50年来对堕胎的宪法保护，赋予全美各州禁止堕胎的权力，让今天的游行蒙上阴影。

纽约市骄傲游行规模为全美第2大，仅次于旧金山，今天是COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后首度举办游行。

主办单位表示，最高法院就堕胎权作出「毁灭性」决定，「这项危险决定让数以百万计的人身处险境，让政府得以控制个人的选择自由，并设下令人忧虑的先例，危及其他许多宪法保障的权利与自由」。

许多维权团体忧心，这项针对堕胎权的裁决可能是最高法院采取更大动作的开端，近几十年争取到的其他自由恐将面临限制，例如避孕权与同性婚姻等。最高法院现由占多数的保守派主导。

© 2022 AFP