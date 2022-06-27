雪梨气候变迁示威 11人被捕交通打结

（法新社雪梨27日电） 澳洲气候变迁抗议人士今天在雪梨游行，迫使警方关闭市中心主要道路。一名女子将颈部和自己汽车方向盘以大锁锁在一起，打乱早上雪梨港湾大桥（Sydney Harbour Bridge）交通。

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这场示威有11人被捕，其中包括这名女子。警方说，这名女子在脖子上挂着自行车锁，并将自己锁在自家车的方向盘上，这辆车挡在所有前往市区的车道上。稍后这辆车已被移走。

气候维权团体「封锁澳洲」（Blockade Australia）的数十名成员横越主要道路，在交通尖峰期为驾驶人和行人带来混乱。电视画面显示，一些人把垃圾桶、道路施工路障和牛奶箱扔到路上。

抗议人士敲着鼓，高喊「澳洲的气候破坏到此为止」；他们举着写有「扰乱雪梨」和「抵制气候不作为」的抗议牌。警方估计约有60人参加抗议活动。

「封锁澳洲」说，这次集会是回应「澳洲继续阻挠气候行动」。主办单位发推文表示，抗议活动将持续一周。

气候变迁在澳洲是极具争议性的议题；澳洲是世界人均碳排放量最大的国家之一，也是世界上最大的煤炭和液化天然气出口国。

在新的工党政府领导下，澳洲在本月初提高2030年前的承诺减碳量，使澳洲更能跟上其他已开发经济体对巴黎气候协定的承诺。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

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