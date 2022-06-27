G7承诺投资17.8兆 助开发中国家拚基建

（法新社艾尔莫城堡26日电） 七大工业国集团领袖今天承诺在5年内筹措6000亿美元（约17.8兆新台币）私人和公共资金，为开发中国家所需的基础设施提供资金，并与中国价值数兆美元的「一带一路」倡议相抗衡。

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拜登表示，美国将在5年内调动2000亿美元（约新台币5.9兆元）的补助、联邦资金和私人投资，支持中低收入国家发展基础建设，以协助应对气候变迁及改善全球卫生、性别平等和数位通讯网络等。

拜登说：「我要明确表示，这并非援助或做慈善，而是对所有人都有利的投资。」他也强调，这将使各国「看见与民主国家合作的具体好处」。

他说，数千亿美元的额外资金可能来自多边开发银行、开发金融机构、主权财富基金等。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）则说，欧洲也将在同期为这项倡议提供3000亿欧元（约新台币9.4兆元），以建立一个可持续的替代方案，与中国国家主席习近平于2013年发起的「一带一路」倡议相抗衡。

范德赖恩说：「我们有责任向世界提供积极、强大的投资动力，向我们的开发中国家伙伴展现他们有选择的余地。」

美国总统拜登和其他七大工业国集团（G7）领导人今年在德国南部的艾尔莫城堡（Schloss Elmau）举行的年度会议上，再次启动重新命名的「全球基础建设与投资伙伴计画」（Partnership for Global Infrastructure and Investment）。

拜登特别提到几项指标性投资，包括在美国商务部、美国进出口银行（Export-Import Bank）、美国公司AfricaGlobal Schaffer和美国计画开发商Sun Africa的支持下，与非洲国家安哥拉签订20亿美元的太阳能建设案。

华府也将与G7成员和欧盟合作，向塞内加尔的达卡巴斯德研究所（Institut Pasteur de Dakar）提供330万美元的技术援助，打造最终可生产COVID-19（2019冠状病毒疾病）和其他疫苗的生产设施。

此外，美国国际开发总署（USAID）承诺将在5年内向世界银行（World Bank）的全球儿童保育激励基金提供高达5000万美元。

义大利、加拿大和日本领导人也在会中谈及他们的计画，其中有些已单独宣布。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和英国首相强生（Boris Johnson）虽未亲身与会，但两国并未缺席这项倡议。

© 2022 AFP