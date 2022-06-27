G7领袖发声明 矢言持续挺乌抗俄

（法新社德国艾尔莫城堡27日电） 七大工业国集团（G7）在德国南部召开峰会，今天发布声明，矢言将持续支持乌克兰对抗俄罗斯的入侵。

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G7表示：「我们会继续提供财务、人道、军事、外交方面的支持，且不论多久都会跟乌克兰站在一起。」

G7领袖今天与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）进行近两小时的视讯会议后，发表了与乌克兰团结一心的有力讯息。

主持这次峰会的德国总理萧兹（Olaf Scholz）感谢泽伦斯基与会，并推文说：「我们G7团结支持乌克兰，并将持续给予支援。为此，我们全都得做出艰难但必要的决定。我们会继续加强施压（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin），这场战争必须结束。」

G7也说，莫斯科当局必须允许谷物运出乌克兰，以避免全球粮食危机恶化，「我们紧急要求俄罗斯无条件停止攻击农业和运输基础设施，并让农业运输船得以从乌克兰的黑海（Black Sea）港口自由通行」。

G7领袖也要求莫斯科，应立刻让违反其意愿被送进俄国的乌克兰人回家，「我们要求俄国立即允许乌克兰国民安全回乡，这些人经常是在未经其同意的情况下，被强行送到俄国」。

俄国宣称计划几个月内会把能搭载核弹头的飞弹送到盟邦白俄罗斯，G7对此表达「严正关切」，「敦促俄罗斯负责任行事并自制」。

G7一名消息人士说，泽伦斯基已敦促全球领袖尽全力在年底前让俄国停止侵略他的国家，同时强调有必要对俄国继续施加「沉重有力」的惩罚行动，「不要降低压力」。西方盟邦已对莫斯科祭出多轮制裁。

根据法国总统府，泽伦斯基说他尚未准备好与俄罗斯展开协商，因为基辅政府还在寻求巩固自身地位。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的办公室说：「泽伦斯基总统非常清楚地回应，现在还不是协商的时候，乌克兰能协商的时候就会协商，亦即基本上已重新确立有力地位的时候。」

泽伦斯基随后透过Telegram表示，他已要求G7领袖限制俄罗斯石油价格，藉此消耗俄国战争资金，其中有一大部分来自能源收入。

© 2022 AFP