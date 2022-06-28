义总理：印尼总统排除蒲亭亲赴G20峰会

（法新社德国艾尔莫城堡28日电） 义大利总理德拉吉今天表示，20国集团（G20）今年轮值主席国印尼的总统佐科威，已经排除让俄罗斯总统蒲亭亲自出席11月在�Q里岛召开的G20领袖峰会。

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俄罗斯2月底对乌克兰发动侵略后，蒲亭（Vladimir Putin）4月对外宣布，自己已获邀出席11月15至16日举行的G20�Q里岛峰会。此后西方国家不断施压佐科威（Joko Widodo）不让蒲亭参加。

德拉吉（Mario Draghi）在七大工业国集团（G7）为期2天德国峰会结束时对记者表示，G7峰会受邀来宾佐科威「排除」让蒲亭出席G20峰会。

德拉吉说：「他（佐科威）态度明确，他（蒲亭）不会来。」但德拉吉又说：「有可能的情况是远距参加。我们到时候再看。」

克里姆林宫顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）昨天告诉媒体记者，克宫已收到来自印尼的G20峰会邀请函，且是邀请亲自出席，俄方已回覆蒲亭打算赴会。

印尼如同大多数主要新兴市场经济体，一直努力保持中立立场，并曾呼吁俄乌冲突和平解决。

佐科威接下来将前往乌克兰首都基辅与乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，他先前已邀请对方参加今年的G20峰会。之后他将前往莫斯科会见蒲亭。（译者：张正芊）

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