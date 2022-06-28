乌购物中心遭俄弹袭 泽伦斯基：明目张胆恐怖行动

（法新社基辅27日电） 俄罗斯飞弹今天袭击乌克兰中部城市克列缅丘格一座人潮汹涌的购物中心，造成至少16人罹难、59人受伤，乌国总统泽伦斯基痛批这是「明目张胆的恐怖行动」。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天晚间在通讯软体Telegram上张贴的广播中表示：「俄罗斯今天对克列缅丘格（Kremenchuk）购物中心发动的攻击，是欧洲史上最明目张胆的恐怖行动。」

紧急服务单位主管克鲁柯（Sergiy Kruk）表示，目前主要任务是「搜救工作、移除瓦砾和灭火」。

克鲁柯在Telegram上说：「截至目前为止，我们知道有16人罹难、59人受伤，其中25人住院治疗。资讯正在更新中。」

「所有应变单位将不分昼夜，全力处理相关事宜。我想再度强调，不要忽视空袭警报！」

泽伦斯基稍早曾表示，飞弹来袭当下，这座购物中心里有「超过1000名平民」。在俄罗斯2月24日军事入侵乌克兰前，这座工业城市有22万人口。

泽伦斯基在脸书（Facebook）写道：「这座购物中心起火燃烧，搜救人员正在灭火。无法想像有多少受害者。」

泽伦斯基释出购物中心被大火吞噬的画面，外头有数十名搜救人员和一辆消防车。

紧急服务单位也公布影像，显示消防员和搜救人员正试着清除购物中心闷烧废墟的瓦砾。

乌克兰国防部表示，这场攻击是刻意挑选购物中心的尖峰时刻，目的是要造成最大伤亡人数。

© 2022 AFP