俄攻击乌商场酿16死59伤 泽伦斯基批为恐怖行动

（法新社基辅28日电） 俄罗斯昨天对乌克兰中部城市克列缅丘格一家购物商场发动飞弹攻击，造成16人死亡。乌克兰总统泽伦斯基称这是欧洲最「明目张胆的恐怖行动」。

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乌克兰东部昨天也发生另两起攻击，总共造成至少12名平民死亡，官员指控莫斯科刻意锁定平民发动袭击。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天傍晚在传讯应用程式Telegram发表影片表示：「俄罗斯今天对克列缅丘格（Kremenchuk）购物中心发动的攻击，是欧洲史上最明目张胆的恐怖行动。」

「一个平静的城镇、普通的购物中心，里头有妇女、小孩与平凡百姓。」

乌克兰国家紧急救难服务处（State Emergency Service）官员今天凌晨说，俄罗斯以飞弹攻击克列缅丘格一座购物商场，死亡人数增至16人，另有59人受伤。

他说：「目前为止，我们知道有16人死亡、59人受伤，有25人住院。资讯还在持续更新中。」

稍早，乌克兰国防部表示，克列缅丘格攻击事件是刻意选在购物中心最忙碌的时刻，以造成最多平民死亡。

这场攻击已招致联合国与全球领袖谴责。

乌克兰昨天也发生其他攻击，卢甘斯克州（Lugansk）州长盖戴（Sergiy Gaiday）说，乌克兰东部利西昌斯克（Lysychansk）遭遇俄罗斯火箭攻击，至少有8名平民出外取水时死亡。

哈尔科夫州（Kharkiv）州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）说，哈尔科夫遭遇攻击造成4人死亡，另有19人受伤，包括4名孩童。

他在Telegram发布声明说：「敌军刻意让一般民众感到惊恐不安。」

© 2022 AFP